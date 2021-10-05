شاهد .. مكياج زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد يفجر الأنترنت ويشعل ردود فعل غير متوقعة - اتفرج الصورة

انت الان تتابع خبر مكياج زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد يفجر الأنترنت ويشعل ردود فعل غير متوقعة - اتفرج الصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

على امتداد الساعات القليلة الماضية إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم طيور الجنة ومواقع التواصل الاجتماعي ​الوليد مقداد​ وزوجته نور غسان مقداد ولفتت الانظار هذه المرة بوضعها أحمر شفاه قوي اللون على شفتيها

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، اضافة الى طريقة لفها الحجاب التي لطالما طالبها الجمهور منذ زواجها قبل فترة بتغيرها



وأشار البعض إلى ان الوليد وزوجته يشبهان بعضهما البعض، وربما يعود ذلك الى صلة القرابة البعيدة التي تجمعهما.



ويعد هذا الثنائي من أكثر الثنائيات التي تحظى بمتابعة الجمهور لهما على قناتهما على يوتيوب، وعلى صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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