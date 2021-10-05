شاهد .. ضجة كبيرة بسبب إطلالة مودل آش الجريئة وتغلق خاصية التعليقات!

انت الان تتابع خبر ضجة كبيرة بسبب إطلالة مودل آش الجريئة وتغلق خاصية التعليقات! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الأزياء السعودية المعروفة بـ ​مودل آش​ عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة جريئة.

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وظهرت المودل آش بصور لها وهي ترتدي قميص باللون الزهري دون أن ترتدي بنطال، ووقع عن كتفها.

ما صدم المتابعين وعلقوا مستنكرين تصرفها، وكذلك عبروا بأنها تخطت الحدود.

كما ونشرت صورة لها، وهي ترتدي فستان ضيق جدًا باللون الكحلي، يكشف منطقة البطن.

وعلقت على الصورة :” -ثق تماماً من يريدك بالذي كان ومن لا يريدك أعابك ولو كنت كاملاً!”.

كما ونشرت في أوقات سابقة، صور جريئة جدا، حيث وتجاوزت المودل السعودية كل الخطوط الحمراء.

وبعد انتقاد الجمهور والمتابعين وخاصة السعوديين على الصورة الجريئة التي تنشرها مودل آش، أوقفت خاصية التعليقات عبر حسابها “انستغرام”.

شرطها للقبول بعريس

وكانت كشفت مودل آش عن شرطها للقبول بأي شاب عريساً لها بعد أن قال لها احد المتابعين انه مستعد للزواج منها.12267348