شاهد .. بشعر مبلل سلاف فواخرجي تصدم الجميع بظهورها مبللة مرتدية المايوه (اتفرج)

انت الان تتابع خبر بشعر مبلل سلاف فواخرجي تصدم الجميع بظهورها مبللة مرتدية المايوه (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها بصورة نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، ظهرت بها بجسم وشعر مبلل من داخل حوض السباحة، وهي تتكئ على كتف المسبح، مرتدية المايوه

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الذي ظهر كاملا في صور أخرى، وعلقت على الصورة: "أبعد قلم الرصاص عني.. فقلبي ليس ورقة من خشب .. إنما قلبي من ماء”.

وانهالت التعليقات على صورة سلاف فواخرجي، وعبر البعض عن إعجابهم بجمالها الطبيعي دون مكياج، وأطلقوا عليها "عروس البحر"، بينما انتقدها البعض بتعليقات حادة، معتبرين ان اطلالتها بالمايوه جريئة، وخاصة انه يعرف عن سلاف الالتزام في اطلالاتها ومسلسلاتها.

وعلى الصعيد الفني أخفقت الفنانة سلاف في مسلسل الكندوش بشخصية ياسمين التي لم تنال إعجاب الكثيرين، وذلك لعدم قدرة المسلسل على جذب الأنظار بسبب ضعف حبكته الدرامية وبطئ

الأحداث، وكانت قد أثارت سلاف فواخرجي جدلاً واسعاً في الأشهر السابقة، بعد مشاركتها في مسلسل شارع شيكاغو الذي قدمت فيه مشهد حميمي.

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