شاهد .. نجمة طيور الجنة جنى مقداد ترد على أخبار خطوبتها وتظهر بهذه الملابس الصادمة ! .. ما السبب

انت الان تتابع خبر نجمة طيور الجنة جنى مقداد ترد على أخبار خطوبتها وتظهر بهذه الملابس الصادمة ! .. ما السبب والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الأخبار المنتشرة حول نجمة طيور الجنة جنى مقداد البلبة على مواقع التواصل الإجتماعي، فبعد تعرضها للمضايقات بسبب إطلالتها في زفاف شقيقها الوليد مقداد، تداولت اخبار عن خطوبتها.

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واتضح لاحقًا أن الصورة المتداولة لجنى بالحجاب ليس لإعلان ارتدائه، وإنما هي صورة أرادت مشاركتها مع جمهورها؛ إذ ظهرت بعدها في أكثر من مناسبة من دونه، كما ظهرت في حفل زفاف شقيقها بتسريحة شعر ومكياج، وتم مشاركتها على مواقع التواوكانت جنى مقداد قد ظهرت في حفل الزفاف بفستان طويل باللون البنفسجي مع تسريحة شعر ومساحيق وجه لم يناسب عمرها على حد قول العديد من المتابعين.

وتعرضت جنى المقداد للتنمر في زفاف شقيقها بسبب الفستان الذي ارتدته من اللون ابنفسي واتسم بالبساطة وحرصت على إرتداء فوقه وشاح طويل فبدت وكأنها أكبر من عمرها، إضافة الى المكياج القوي.وأثارت صورة جنى المقداد الجدل بسبب التعليقات المتفاوتة عليها، فمنها كان المسيئ ومهاجم لإطلالتها التي جعلتها أكبر سناً مثل:"يوم شفتها حسيت اني كبيره"، "خالتي جنى"،"هي صغيره بس اللبس كبرها مو مناسب لعمرها"،"الفستان مو لعمرها أبداً".

وأثارت هذه التعليقات ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم البعض أصحاب التعليقات المسيئة وواصفوهم بـ"المتنمريوأقيم حفل زفاف، الوليد مقداد، الخميس 19 أغسطس/آب، حيث تزوج من نور غسان مقداد، وهي حفيدة خال، خالد مقداد، وعمرها 21 عامًا، وتقيم في الكويت، فيما يبلغ «الوليد مقداد» وهو الابن الأكبر لخالد مقداد، 21 عامًا أيضًا، وهو ذو شعبية كبيرة بين الجميع في الوطن العربي، خاصة الأطفاوظهر الوليد مقداد في عدد من مقاطع الفيديو التي يستعد فيها لحفل زفافه ويلتقط الصور التذكارية ويستعد لالتقاط مقاطع الفيديو معه، كما تداول عدد من محبي نجم طيور الجنة مقاطع فيديو تضمنت اللقطات الأولى من حفل الزفاف، والتي ظهرت فيها عائلة المقداد في حالة من السعادة بزفاف نجلها. 45397540