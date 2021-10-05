اتفرج – حقيقة وفاة الفنان جورج وسوف

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الفنان جورج وسوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر النجم السوري جورج وسوف صورة له اليوم الثلاثاء، رداً على شائعات خبر وفاته.

و ظهر الفنان جورج وسوف برفقة الفنانة اللبنانية هدى حداد شقيقة النجمة فيروز، وقال: “صدفة حلوة جمعتني اليوم بالفنانة هدى، ابتسامة وروح حلوة وذوق، أيام الزمن الجميل، المدرسة الرحبانية”.

حيث اختفى الجمهور بظهور جورج وسوف كما علق على اختلاف ملامح النجمة هدى حداد بين الحاضر والماضي وكيف كانت تظهر بكامل شبابها في الأغنيات المصورة الخاصة بالنجمة فيروز والرحبانية والتي كانت تؤدي بعض منها.

ويعد هذا الظهور الأحدث للفنّانة اللبنانية البالغة من العمر 77 عامًا، منذ تقديمها واجب العزاء بالراحلة صباح في 2014، تلك السنة التي شهدت تكريمها أيضًا، من مهرجان جوائز بيروت الدولية “بياف”.

وفي وقت سابق علق مدير مكتب جورج وسوف، على شائعات وفاته في تصريحات صحافية قائلة: “أبو وديع بألف خير ومش عارفين مين السبب ومستغربين من سلسلة الشائعات عن أبو وديع”.

وأضافت: “الفنان شغال ويقوم بإحياء في الوطن العربي كله، وكان آخرها في مهرجان جرش بالأردن، والحفلة حققت نجاحا كبيرا”.

