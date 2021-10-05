انت الان تتابع خبر ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان:أسلمت من أجل عينيه وتزوّجته بالسر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 05:36 مساءً | (خليج الجزيره)

من اللحظة الأولى التي لمس فيها رأس ليلى اسكندر كتف يعقوب الفرحان، شعر الأخير بإحساس غريب للمرة الأولى عندما نظر إليها وهي نائمة من التعب.

63139252

في ذلك اليوم كان الثنائي في إجازة من تصوير مسلسل في سويسرا ورغم أنهما لم يكونا يعرفان بعضهما سابقاً إلا أنهما أمضيا أكثر من 15 ساعة سوياً.

في ذلك الوقت كان يعقوب السعودي في بداية مسيرته بينما ليلى اللبنانية كانت تحظى بشعبية هائلة والانسجام بينهما جعلهما يتخطيان هذا الاختلاف.

الدين كان عائقاً كبيراً بينهما فليلى مسيحية بينما يعقوب مسلم وهذا الإختلاط بين الديانتين لم يكن موجوداً كما الآن في العام 2012 عندما تعارفا

وقع الثنائي بغرام بعضهما ومن أجل حلّ مشكلة اختلاف الدين، اعتنقت ليلى الاسلام كي تستطيع الزواج من يعقوب في العام 2013 لكن أحداً لم يكن يعرف ذلك.

ليلى تقول أنّها مسلمة اليوم عن اقتناع ولكن تعتبر ديانتها هي الإنسانية، ولكن الصادم أنّها ترفض اليوم الصلاة على الطريقة المسيحية رغم أنّ نشأت على هذه الد يانة

واعترفت أيضاً أنها صامت رمضان لأول مرة قبل لقائها بيعقوب الفرحان، ولكنها لم تكن تهتم بالصيام عندما كانت صغيرة، مؤكدة أن عائلتها لم تمانع أبداً تحولها للإٍسلام، كما أن شخصيتها لم تتغير أبداً بعد اعتناقها الإسلام.

أنجبا طفل إسمه يوسف وبعد مرور حوالي 7 سنوات على الزواج أعلنت ليلى انفصالهما عبر ستوري إنستغرام بشكل مفاجئ لكنها لم تتحمل أكثر من 14 ساعة حتى اعلنت شوقها له في دليل على عودتهما سوياً مجدداً.

63139252