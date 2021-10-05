انت الان تتابع خبر مرة جديدة.. المتحول بدر خلف يتعرض للتحرش من رجل ويعلّق: اعتبرني أختك!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 05:41 مساءً | (خليج الجزيره)

مرة جديدية، ظهر بدر خلف وهو يتحدّث عن تعرّضه للتحرش الجنسي من قبل أحد الرجال، ما أثار زوبعة كبيرة بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه المثير للجدل.

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نشر خبير التجميل الاماراتي ​بدر خلف​ مقطع فيديو كشف فيه تفاصيل تعرضه للتحرش. وظهر بدر خلف في المقطع الذي نشره وهو يضع غطاء على رأسه مما عرضه لانتقادات وسخرية المتابعين. فروى التفاصيل قائلاً: “اليوم حسيت بمعاناة البنات اللي يعانون من التحرش، أنا داخل الجمعية في أمان الله، لابس عباية و لابس خمار، واحد قاعد يغلس عليا ويراقبني من ساعة ما دخلت لحد ما طلعت، لما دقيت سيارتي طار وراح.. إيش في! بنات الناس مو لعبة! اعتبرني أختك اعتبرني قريبتك!”.

وعبّر بدر خلف عن غضبه قائلاً: “عاقبوا المتحرشين”.

وبمجرد نشر بدر خلف للفيديو حتى انهالت عليه التعليقات من نوع: “المتحولين عبارة عن مصيبة حللت على الوطن العربي بشكل عام وبالاخص الخليج..لا حول ولا قوة إلا بالله..عسى الله يهديك بدر”.

من جهةٍ أخرى، كان قد قام بتغيير صورة الحساب الخاصة به على موقع تويتر ووضع صورة له بالحجاب الأمر الذي اثار الجدل بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال بدر في سلسلة تغريدات:

“الكل يبارك لي اني تحجبت، مشكورين هذا كله من دعواتكم لي بالهداية، يارب باقي البنات يتعلمون مني ويتحجبون، الحجاب ستر ووقار وإيمان”.وفي تغريدة أخرى قال أمراً صدم الجميع:

“قرأتي قرآن يا كيكة؟”.

ومن ناحية أخرى، جدل كبير يُثيره خبير التجميل عبر مواقع التواصل الإجتماعي إثر إعلانه خبر بأنه حامل بعد وقت قصير على زفافه.

بدر سبّب ضجّة واسعة بعد أن نشر صورة له ببطن منتفخ وعلق:

“دخلت الخامس ما في مبروك”.

إعلامي ردّ على موجة الغضب الذي سببها بدر عبر مواقع التواضل وشرح تفاصيل ما يحصل وحديثه عن الدورة الشهرية والحمل

هل هذا ممكن يحدث لشخص! نعم لكن أي الأشخاص اللذين يصابون بأذى من جن، وهو المس العاشق، وهو يتخيل كل ذلك، بعضهم يتوقف عند هذا الحد، وهو الحمل فقط، وقد يستمر هذا الحمل لسنوات لأنه مجرد خيال”.

وتابع:

” بعض الأشخاص المصابين بالمس العاشق يتخيلون الولادة، ويعيشون مراحلها، ويتخيلون أن لديهم طفل وهو نوع آخر من أنواع اللبس”.

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