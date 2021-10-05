شاهد .. أحلام الشامسي على المسبح لأول مرة وتقوم بهذا الفعل الصادم... اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر أحلام الشامسي على المسبح لأول مرة وتقوم بهذا الفعل الصادم... اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إلى بلدٍ أجنبيٍ لترفه عن نفسها بعدما أعلنت أنها ستأخذ استراحة وتبتعد عن السوشيال ميديا لأيام.

38995593

خلال تواجدها هناك، التقطت عددًا من الصور للمكان الذي كانت فيه، وأمضت يومها على مسبح عامٍ لا خاصٍ بما أنها في بلد أجنبي لا يعرف شخصيتها ولا من تكون، لأن الأجانب لا يتابعون نجومنا العرب.Close dialog

أحلام كانت تغيّرت كثيرًا في الفترة الأخيرة، وأصبحت متصالحة مع نفسها أكثر بعدما خسرت وزنًا وعملت على شكلها وحسّنته، حتى أن خلافاتها الي كانت معلنة تقلّصت كثيرًا.

38995593