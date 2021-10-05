شاهد .. خلعت ملابسها كاملة.. نجمة ستار أكاديمي تفجر الإنترنت بإطلالة فاضحة - صور

انت الان تتابع خبر خلعت ملابسها كاملة.. نجمة ستار أكاديمي تفجر الإنترنت بإطلالة فاضحة - صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

فجرت نجمة الموسم الخامس من برنامج ستار أكاديمي، إيمان العميري، شبكات التواصل الإجتماعي، بأجرأ اطلالة من إحدى المسابح في تونس.96412007

وظهرت الفنانة التونسية الجميلة، في الإطلالة بدون ملابس، ما عدا المايوه الذي غطى فقط على عورتها وأجزاء قليلة منالإطلالة المثيرة للجدل التي ظهرت فيها نجمة "ستار أكاديمي" تمثلت في 7 صور شاركت بها جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع إنستغرام.

وتداولت الكثير من الحسابات المهتمة بالمشاهير، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، هذه الصور على نطاق واسع.

واعتبر البعض اطلالة إيمان العميري بالمايوه، فاضحة، ومثيرة لغرائز المتابعين من الشباب والمراهقين.

يذكر أن الفنانة إيمان العميري، تحولت في الفترة الأخيرة إلى نجمة إغراء في منصات السوشيال ميديا، من خلال صورها وفيديوهاتها التي تستعرض فيها جسدها ومفاتنها وهي شبه عارية في معظمها.

فمرات تظهر بفستان قصير مفتوح مم منطقة الصدر بالكامل، ومرات تظهر بالمايوه، وأخرى بملابس النوم وبدون ملابس داخلية، وتتعمد استعراض منحياتها أمام جمهورها ومتابعيها والقيام بحركات إيحاءات جنسية.

وعلى الرغم من تعرض نجمة ستار اكاديمي، للانتقادات من قبل البعض بسبب جرأتها، إلا انه ما زال لديها جمهور ومحبون كثيرون، بل ويزدادون يوم بعد آخر.

ووصل عدد المتابعون للفنانة التونسية الشابة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام" لوحده إلى أكثر من 510 الف متابعاً.

96412007