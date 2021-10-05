بلبوصة في الشارع .. اتفرج ميريام كلينك تكشف مناطقها الحساسة

بيروت - ثريا شاهين - كشفت الفنانة الاستعراضية اللبنانية ميريام كلينك عن مفاتنها ومناطقها الحساسة بفيديو جديد أشعلت فيه موقع انستجرام زظهرت فيه من خلال حسابها الرسمي تتراقص بخفة في احدى الطرقات والشوارع العامة مرتدية فستان قصير فاضح مع تعليق قالت فيه:“اسطورة العصر ..جسد الأفعى”

في دلالة على خفة ورشاقة جسدها المنحوت والذي أظهرته في العديد من المناسبات بصور مغرية بالبكيني الفاضح وكشفت عن مؤخرتها المشدودة وصدرها الكبير بعد عمليات تجميل عديدة خضعت لها كلينك في الفترة المؤخرة

وانهالت التعليقات من جمهور ميريام عبر حسابها الرسمي وانقسم الجمهور لمثني على اطلالتها وفستانها الجريء ومتغزل بقوامها المثير الرشيق ومنتقد لتصرفاتها وظهورها المتعري المتكرر عبر السوشيال ميديا

وتسائل الجمهور عن ارتداء ميريام للأندروير في اطلالاتها الأخيرة بعد فيديو جسد الأفعى السابق الذي ظهرت فيه بجسد عارضات الأزياء وتمثلها بهم بعدم ارتدائه تحت فساتينهم الجريئة

والجدير بالذكر ان كلينك كانت قد غادرت لبنان الى بلدها الثاني من حيث الجنسية صربيا بعد تفجير بيروت وفتح المطارات واحتفالها الماجن بعيد ميلادها واذي عرضها لانتقادات واسعة في لبنان

ويشار الى ان كلينك كانت قد وعدت الجمهور بالكف عن نشر صورها العارية بعد اعتماد اسلوب التعري من قبل الصاعدات وهو ماعدته بمثابة تعدي على مهنتها المختصة والتي اشتهرت فيها ميريام عبر شبكات التواصل الاجتماع



