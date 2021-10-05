شاهد .. نزعت ثوب الخجل..جميله باب الحارة دانا جبر تفقد الجمهور السيطرة على غريزته بكشف منطقتها الحساسة - صور

انت الان تتابع خبر نزعت ثوب الخجل..جميله باب الحارة دانا جبر تفقد الجمهور السيطرة على غريزته بكشف منطقتها الحساسة - صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت الفنانة السورية، دانا جبر، موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بأجرأ إطلالات لها، بعدما نشرها حساب يحمل اسمها بنفس المواقع.

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وظهرت الفنانة دانا جبر في بعض الصور بملابس لفوق الركبة، مما أظهر أجزاء من مؤخرتها، بشكل واضح، فيما ظهرت في بقية الصور بملابس ضيقة جدا تبرز تفاصيل بطريقة مثيرة.

.وتعمدت الفنانة السورية، بإبراز منحنياتها أمام عدسة الكاميرا، مما جعل عدد من المتابعين يعتقدون أن الصور مسربة، كما حصل منذ عدة أشهر حين سربت لها مقاطع فيديو وصور بعضها وهي عارية تماما.

وتعرضت دانا جبر، بعد تداول صورها الحديثة، لسيل من التحرش الجنسي والتغزل، من قبل الكثير من المتابعين، الذين على ما يبدو افقدتهم السيطرة على غرائزهم بسبب جرأة الاطلالات.

واعتمدت النجمة السورية، ماكياجا ناعما وجذابا وتسريحة تناسبت مع الاطلالات الجديدة والجريئة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها دانا جبر الجدل، وإن كان ظهورها الأخير هو الأجرأ، إذ نشرت من قبل صور لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على الجرأة والايحاءات الجنسية.

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