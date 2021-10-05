شاهد .. نسرين طافش.. تفجر انوثتها بأطلالة رائعه بالأصفر المثير (صورة)

انت الان تتابع خبر نسرين طافش.. تفجر انوثتها بأطلالة رائعه بالأصفر المثير (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش صور لها على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت نسرين طافش في الصورة ترتدي فستان طويل باللون الأصفر .

وعلقت نسرين على الصورة: “على الرغم من حريتنا في التفكير والتصرف، نحن مرتبطون معا من النجوم في السماء بروابط لا تنفصل، لا يمكن رؤية هذه الروابط لكننا يمكن أن نشعر بها .



كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاج

تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج .58617561