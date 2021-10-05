شاهد .. بعد أن أحرقت قلب حسن الرداد.. إيمي سمير غانم تنفجر غضبآ وتزيد من أوجاع شقيقتها دنيا!

انت الان تتابع خبر بعد أن أحرقت قلب حسن الرداد.. إيمي سمير غانم تنفجر غضبآ وتزيد من أوجاع شقيقتها دنيا! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها ومتابعيها، الساعات الماضية، بمنشور جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.



ونشرت إيمي صورة جديدة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، قبل وفاتها وهي ترتدي ملابس الإحرام.51993716

وعلقت إيمي على الصورة وكتبت: “بحبك”.

وفي وقت سابق، نشرت إيمي صورة لوالدها الراحل، الفنان سمير غانم، برفقة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، ووجهت لهما رسالة مؤثرة.



وعلقت على الصورة قائلة: “كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وأنتوا بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله”.



وأضافت: “بس أنا مش عارفة أكون تمام، وكل وقت بيعدي كنت فاكرة هاكون أحسن، بس الحقيقة إني أوحش من الأول وكل حاجة عملتها بس مش بهدأ”.



وتابعت: “الحمدلله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء، أكيد بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده، والحمد لله على أي ابتلاء أنا راضية”.



إيمي تحرق قلب زوجها

وكانت النجمة إيمي قد كتبت رسالة حزينة وقاسية تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها لتجاوز أزمتها الحالية التي تعيشها بعد وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم ووالدتها النجمة القديرة دلال عبد العزيز.



جاء ذلك بالتزامن مع إعلان زوجها حسن الرداد استئناف تصوير فيلم الجديد “تحت تهديد السلاح” الذي يخوض بطولته الفنان حسن الرداد والفنانة مي عمر ويتولى إخراجه محمد عبد الرحمن حماقي، بعد فترة طويلة من تعطل تصويره.



وعقب الاعلان عن استئناف التصوير استغرب متابعون من قيام الرداد بترك زوجته ايمي غارقة في أحزانها وحالتها النفسية السيئة والعودة لتصوير فيلمه الذي يتشارك بطولته مع الفنانة مي عمر، بالإضافة إلى عودته إلى حياته الطبيعية بهذه السرعة.



واعتبروا أن ماقالته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عن الرداد بأنه "ناكر للجميل" حقيقة وإن كانت قالته من باب المزاح خلال لقاء سابق مع عمرو أديب.51993716