هيفا وهبي تتصدر التريند من على سيارتها الفارهه.. باإطلالة خارجة عن المألوف بالصور

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 06:19 مساءً | (خليج الجزيره)

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مجموعة صور حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، خطفت فيها أنظار الجمهور بإطلالتها غير المألوفة.

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ونسقت هيفا تنورة متوسطة الطول، باللون الأسود ونقشة غريبة من الجلد، مع t-shirt باللون الأبيض، من دار Balmain للأزياء. كما أرفقت الملابس بصاندال باللون الأخضر، ظهرت وهي تجلس على سيارتها الفارهة، وكانت ترتدي نظارات شمسية، وعلقت: "قال مالقوش في الورد عيب.. فقالوا كل اللي بيتقال". وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة التي نالت آلاف الإعجابات بعد وقت قليل من عرضها، وعبروا عن إعجابهم بها بشكل كبير.

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