اخبار الخليج / اخبار اليمن

هيفا وهبي تتصدر التريند من على سيارتها الفارهه.. باإطلالة خارجة عن المألوف بالصور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

انت الان تتابع خبر هيفا وهبي تتصدر التريند من على سيارتها الفارهه.. باإطلالة خارجة عن المألوف بالصور والان مع التفاصيل

a698cb599f.jpg

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 06:19 مساءً | (خليج الجزيره)

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مجموعة صور حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، خطفت فيها أنظار الجمهور بإطلالتها غير المألوفة.

 54622201

 

 

ونسقت هيفا تنورة متوسطة الطول، باللون الأسود ونقشة غريبة من الجلد، مع t-shirt باللون الأبيض، من دار Balmain للأزياء. كما أرفقت الملابس بصاندال باللون الأخضر، ظهرت وهي تجلس على سيارتها الفارهة، وكانت ترتدي نظارات شمسية، وعلقت: "قال مالقوش في الورد عيب.. فقالوا كل اللي بيتقال". وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة التي نالت آلاف الإعجابات بعد وقت قليل من عرضها، وعبروا عن إعجابهم بها بشكل كبير.

 

 

55aec473db.jpg

c3501101e2.jpg54622201

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا