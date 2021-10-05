انت الان تتابع خبر مودل آش السعودية تستعرض جسدها و تنسى ارتداء بنطلونها هكذا أطلت ستصاب بالدهشه والجنون - بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 06:33 مساءً | (خليج الجزيره)

نشرت عارضة الأزياء السعودية المعروفة ​مودل آش​ عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة فاضحة لها ظهرت فيها من دون أن ترتدي بنطال.

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واكتفت بقميص باللون الزهري، ووقع عن كتفها، ما صدم المتابعين، وعلقوا مستنكرين تصرفها هذا، معتبرين أنها تخطت الحدود.

وكانت كشفت مودل آش عن شرطها للقبول بأي شاب عريساً لها، بعد أن قال لها أحد المتابعين إنه مستعد للزواج منها، الا انه لا يمتلك المال، وهي من سينفق عليه، لترد بأنها لن تقبل أبدا بالزواج من شخص لا يمتلك المال، وقالت :"مستحيل اتزوج شخص طفران، ابي اتزوج رجل ثري والمبدأ ما هو مبدأ مادي!"

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