اتفرج – بدر خلف يعلن ترشحه للانتخابات العراقية

شكرا لقرائتكم خبر عن بدر خلف يعلن ترشحه للانتخابات العراقية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن خبير التجميل الاماراتي بدر خلف عن ترشحه للانتخابات العراقية، مما أثار جدلا وغضب واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

حيث نشر بدر خلف مجموعة من التغريدات، أعلن فيها ترشحه للانتخابات العراقية، قال فيها : “اعلن ترشيحي ل #الانتخابات_العراقية هدفي: بيت وسيارة ومصروف شهري لكل بنت عراقية اتمنى تصويتكم لي”.

كما نشر خبير التجميل الإماراتي بوستر انتخابي له ودون عليه عبارات: “انتخبو بدرية خلف، رسالتي عراق بلا عراك، نهضة بالاهتمام بالبشرة”. وبمجرد نشر بدر خلف لهذه التغريدات واجه سيل من التعليقات الهجومية التي عبرت عن غضب أصحابها من استمرار خبير التجميل الإماراتي في استفزازهم بتصريحاته غير المتوقعة.

و أثار ذلك التعليقات ما بين تعليقات ساخرة من تغريدات بدر خلف، وأخرى عبرت عن غضب أصحابها، ومن بين التعليقات على خبير التجميل الإماراتي: “بس سؤال بدورة نازل على الكوتة النسائية لو مقعد للرجال”، “هو ناقصها بس انت وتكمل فرقة المهرجين مال الانتخابات”، “بدريه اذا فازت توزع ماسكات مجانيه اسبوعيا للمواطنيين انتخبوا مرشحتكم بدريه ماسك”، “نهضة الاتهمام بالبشرة.. وليس بالاهتمام بالبشرة”، “دباع هذا هم عايش اللحظة ما بقى علينا بس انتَ”.

