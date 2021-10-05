شاهد .. بإطلالة تضج انوثه وتثير الجمهور : هيفاء وهبي تظهر على سيارتها لتبرز هذه المنطقة امام الجميع (صورة)

انت الان تتابع خبر بإطلالة تضج انوثه وتثير الجمهور : هيفاء وهبي تظهر على سيارتها لتبرز هذه المنطقة امام الجميع (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

صور لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، وهي تجلس على سيارتها الفارهة.



وظهرت هيفا وهي ترتدي تنورة منتصفه الطول، باللون الأسود ونقشة غريبة من الجلد، t-shirt باللون الأبيض، من دار Balmain للأزياء.37024182



كما وظهرت خلال الصور وهي ترفق الملابس بصاندال باللون الأخضر، حيث جلست على سيارتها الفارهة، وكانت ترتدي نظارات شمسية.



وعلقت الفنانة، قائلة :”مالقوش في الورد عيب.. فقالوا كل اللي بيتقال”.



كما وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة التي نالت آلاف الإعجاب مع وقت قليل من عرضها، وعبروا عن إعجابهم بها بشكل كبير.

فيما علق بسام فتوح قائلاً :” يا رحمة هذا الجمال”، فيما عبرت إحدى المتابعات قائلة :” انتي الوحيدة الي لما نقول عنك مثالية ما بنكون بنبالغ !!”.

وتعشق الفنانة ​هيفا السيارات الفارهة وخصوصاً السريعة والرياضية منها.

وكذلك تمتلك وهبي مجموعة سيارات من بينها اللمبورغيني وغيرها من أفخم السيارات.



أحدث كليب

وكانت أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت”، بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”.

والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.37024182