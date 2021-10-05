شاهد .. أمام المعازيم وبدون خجل .. صدر صافيناز يخرج عروس عن طوعها وقامت بفعل صدم الجميع !

انت الان تتابع خبر أمام المعازيم وبدون خجل .. صدر صافيناز يخرج عروس عن طوعها وقامت بفعل صدم الجميع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فعل غير متوقع سرعات ما تحول إلى مادة إعلامية وحظيت بتداول واسع على امتداد الساعات الماضية .

23815261

وتفصيلا فقد أحيت الراقصة الارمنية ​صافيناز​ زفافاً حققت فيه أمنية العروس حسب المنشور الذي أعادت نشره على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيه العروش وهي تضع يدها على صدر صافيناز التي كانت ترتدي بدلة الرقص وتهز صدرها وتقوم ببعض الحركات الراقصة.

وقد اشار البعض بطريقة ممازحة ان العروس تتحرش بصافيناز بيوم زفافها الا ان الموضوع مختلف لان صافيناز تسمح بهذه الحركات للشابات اللواتي يحببنها ويتابعنها خصوصاً في اعراسهن ويبدو ان الموضوع لا يزعج صافيناز لانها اعادت نشر الصور على صفحتها.23815261