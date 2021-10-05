اتفرج – نور عمرو دياب تكشف عن استقلالها المادي

شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب تكشف عن استقلالها المادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت نور ابنة كل من الفنانة شيرين رضا والفنان عمرو دياب أنها تتمتع بالستقلال المادي عن والديها، وتعيش حياة مستقلة .

وقالت :” إنها لا تعتمد على والدها عمرو دياب في حياتها، لأنها قررت أن تكون مستقلة، وأنها تنفق على نفسها من عائد عملها كخبيرة للموضة “.

كما أكدت نور أنها لم تلتق بوالدها منذ بدء جائحة كورونا، ولكنها تتواصل بشكل دائم مع والدتها شيرين رضا.

وكشفت أنها ستزور مصر العام المقبل في حال انتهاءها من تأثيث منزلها الجديد تمهيدا لانتقالها للحياة برفقة خطيبها.

يذكر أن نور عمرو دياب أعلنت عن خطبتها منذ شهر تقريباً في فيديو بثته عبر حسابها الشخصي، وأكدت أنها ستعلن للجمهور خبراً جديداً، وهو انتقالها بالقطار الذي ظهرت في الفيديو داخله إلى جنوب لندن مع خطيبها.