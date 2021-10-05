شاهد .. روبي كسحت رانيا يوسف بالاصفر المقطع قطعت قلوب الشباب : اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة روبي صورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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وخطفت الأنظار بجمالها، حيث ارتدت فستانا ذهبي لامع وتألقت بلوك ميك اب ملائم بألوان النيود، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

ويُعرض حاليا للنجمة روبي مسلسل شقة 6 ، تدور أحداثه حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

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