شاهد .. صدمة عروسه اكتشفت السر بعد ليلة الدخله وخلعت زوجها بسبب هذا الطلب الفاضح منه!

انت الان تتابع خبر صدمة عروسه اكتشفت السر بعد ليلة الدخله وخلعت زوجها بسبب هذا الطلب الفاضح منه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

انتهت قصة حب العروس المصرية نجوى.م»، 27 عامًا، وزوجها في ليلة الدخلة، بعدما عاشت فترة خداع استمرت طوال فترة الخطبة التي دامت ثلاث سنوات،

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ولم تسأل هي او اهلها عن تفاصيل حياته قبل الخطوبة لثقتها العمياء به، ولأنه مرتاح ماديا جعل اهلها يوافقون عليه دون معرفته جيدا.

ووقفت نجوى أمام المحكمة قائلة: رفعت قضية طلاق بعد ليلة الدخلة، لأن زوجها اعترف لها بعد انتهاء حفل الزفاف والذهاب الى منزلهما انه متزوج من سيدة أخرى، وطلب منها ان تقبل بالأمر الواقع، وتوافق على إحضار زوجته الأولى لتعيش معها، لكنها رفضت هذا الأمر وطلبت الطلاق بليلة الدخلة، رغم حبها له.



والأسوأ من ذلك ان الزوج رفض الموافقة على تطليق زوجته، وانفصالهما بعد ليلة الدخلة، لذلك صممت الزوجة على الانفصال ولجأت إلى إقامة دعوى طلاق في المحكمة.15863585