شاهد .. مابين الصدمه والحزن..ممثلين مسلسل باب الحاره ينعون احد طاقم العمل بوفاة ابنه الوحيد!

انت الان تتابع خبر مابين الصدمه والحزن..ممثلين مسلسل باب الحاره ينعون احد طاقم العمل بوفاة ابنه الوحيد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشر الممثل السوري فراس إبراهيم عبر صفحته الخاصة موقع فيسبوك عن وفاة محمد كلاس في احد مشافي دمشق، وهو الإبن الوحيد للفنان الكبير المرحوم ​سليم كلاس​.

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و توفي محمد كلاس ذلك جراء اصابته ب​فيروس كورونا​ وتدهور حالته الصحية بعد تليف رئوي واصابته بنوبة قلبية.

وبدورها نشرت الممثلة السورية ​تولاي هارون​ على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراحل ونعته قائلة: "جاري وإبن المرحوم سليم كلاس خبر رحيلك صدمني الله يرحمك برحمتو ويصبر خالة ام محمد على فراقك محمد بكرت ياطيب بكرت".

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