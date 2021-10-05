انت الان تتابع خبر نجمة خليجية تكشف عن صلة القرابة التي تجمعها بـ وائل كفوري لن تصدق من تكون - بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 08:51 مساءً | (خليج الجزيره)

وثقت ​نهى نبيل​ الفاشينيستا الكويتية عبر حسابها الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تجمعها بإبن خالتها الذي وصفته بـ"وائل كفوري" العائلة. حصل ذلك اثناء لقائها ابن خالتها في العاصمة القطرية الدوحة. وبينما كانت نهى نبيل تكشف اجواء اللقاء اخذت تتغزل بإبن خالتها.

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ويحظى الفنان اللبناني وائل كفوري بشعبية كبيرة في الدول العربية، وهو طرح مؤخراً "البنت القوية" التي أحدثت ضجة كبيرة.

أما كليب الأغنية فقد جاء في غاية البساطة، والذي وجدناه متلائماً مع الأغنية، وصور كفوري في حديقة منزله الزحلاوي بلباس أبيض وشعر أشيب ليقيم حفلاً مع أصدقائه، ويوزع عليهم الأكل والمشروب، فيما يلتقطون إلى جانبه الصور التذكارية.

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