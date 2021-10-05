شاهد .. عريس مصري يكتشف أن زوجته حاملة في الشهر الثالث بعد أيام من الزفة .. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

انت الان تتابع خبر عريس مصري يكتشف أن زوجته حاملة في الشهر الثالث بعد أيام من الزفة .. لن تصدق كيف حدث ذلك؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

كتشف عريس جديد في مصر أن عروسه التي عقد قرانه عليها منذ 3 أيام فقط حامل في شهرين، فلم يتمالك نفسه وحاول قتلها.



وبينت التحقيقات أن العروس تعرضت لواقعة اغتصاب منذ 4 أشهر وحررت محضرا بالواقعة إلا أن المتهم أجبرها على توقيع إيصال أمانة، حتى لا تكشف تفاصيل واقعة الاغتصاب.13583441

بحسب رواية العروس فقد فوجئت بصديق المتهم الذي اغتصبها يبتزها بإيصال الأمانة الذي قامت بتوقيعه ويجبرها على إقامة علاقة معه، واستمر الأمر لمرات عدة حتى تركته وتزوجت من شخص آخر، ثم اكتشف العريس حملها بعد 3 أيام من الزواج.

والمفارقة أن الشخص الذي ابتز العروس هو أحد الشهود على عقد قرانها.



من جهته طلب العريس من النيابة العامة الطلاق، لأنه لا يمكن العيش مع زوجة خائنة، وفي انتظار ما تسفر عنه بقية التحقيقات.13583441