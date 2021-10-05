انت الان تتابع خبر لماذا فرحت كندة علوش بتعطُّل الواتساب؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 09:20 مساءً | (خليج الجزيره)

أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن سعادتها بتعطُّل تطبيقات التواصل الاجتماعي «واتساب وفيسبوك وإنستغرام»، متمنيةً أن يشمل هذا العطل التقني جميع المنصات.

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وقالت علوش، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «تويتر»: «بعد العطل اللي صاير لواتساب وإنستغرام وفسيبوك، بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الأبليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي».

وأوضحت أن سبب أمنيتها تلك هو رغبتها أن «ناخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلها الصغيرة الحلوة وبحميميتها».

ووصفت التفاف الناس حول تلك المنصات بأنه «جنان وإدمان السوشال ميديا وتطبيقات التواصل»، مسائلةً جمهورها ومتابعيها: «بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملوا؟».39570822