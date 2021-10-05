انت الان تتابع خبر بفتسان تايجر عاري: نسرين طافش زلزلت مواقع التواصل بجمالها الطبيعي. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 09:30 مساءً | (خليج الجزيره)

دائما ما تحرص النجمة والفنانة السورية نسرين طافش على مشاركة جمهورها عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بكل شئ يخصها وحياتها الاجتماعية وأخر الإطلالات التي تخضع لها عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا.

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نسرين طافش زلزلت مواقع التواصل بجمالها الطبيعي

وقامت الفنانة والنجمة السورية نسرين طافش بمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، بمجموعة صور جديدة، وتألقت بإطلالة أنيقة جذابة، حيث كانت ترتدى ملابسا منقوشة بـ”التايجر”

ووجهت الفنانة نسرين طافش رسالة لمتابعيها وقالت: “احرص أن يكون لديك عقل حكيم، روح حرة، قلب دافئ، وأحلام جامحة”.

ونالت صورها إعجاب متابعيها، وعلقوا قائلين: “جمالك يا قمر ماشاء الله”، “جميلتى”، “قمر”، “الله يحميكى”.

الجدير بالذكر أن أخر ظهور للفنانة والنجمة السورية نسرين طافش، كان مشاركتها في الموسم الرمضاني السابق مع النجم حمادة هلال في مسلسل المداح.

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