شاهد .. الدلوعة رانيا يوسف هتطير نفوخك برقصة من حمام السباحة : اتفرج

انت الان تتابع خبر الدلوعة رانيا يوسف هتطير نفوخك برقصة من حمام السباحة : اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

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عادت الفنانة رانيا يوسف، مؤخرًا إلى منصات التواصل الاجتماعي، وعاد معها إثارة الكثير من الجدل، والتعليقات التي تناولت الباروكة والتجاعيد التي ظهرت عليها.

وقبل أيام، أعلنت رانيا يوسف، تدشين صفحة رسمية جديدة باسمها على تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما شوقت النجمة المصرية الجمهور لمفاجأة جديدة تخص أحدث أعمالها الفنية.كما نشرت الفنانة رانيا يوسف صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستغرام”، لتستعرض رشاقة قوامها وأنوثتها على طريقتها الخاصة أمامهم.

وعلقت على الصور، قائلة: “المتشائم يرى أن الشمس قد غابت لكن المتفائل يرى أن الشمس أشرق في مكان آخر”.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة أنوثية مبهجة، مرتدية فستانا قصيرا، مجسما من أعلى ومنفوشا من أشفل، مصمم من قماش فاخر باللون الأصفر، مما جعلها تشبه الزهرة في البستان، فيما انتعلت حذاءً ذا كعب عال باللون الفضي14456753