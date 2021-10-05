اتفرج – نضال الأحمدية تدافع عن محمد رمضان ضد عمرو أديب

شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الأحمدية تدافع عن محمد رمضان ضد عمرو أديب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكر الفنان محمد رمضان رسالة الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بعد دفاعها عنه ووصفها له بأنه مظلوم في قضيته مع الإعلامي عمرو أديب.

و قام محمد رمضان بنشر مقطعا من مقابلة لنضال الأحمدية على قناة الجديد اللبنانية، وفيها تحدثت عن الإعلامي عمرو أديب وأنه لا يشغل باله سوى بمحمد رمضان، موضحة أنه لا يوجد قضية بالأساس، وأن محمد رمضان مظلوم.

وقال : “الإعلامية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية أعتز بدافعك الدائم وثقة في الله الحاضر والمستقبل لن يخذلك أبدا”.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح الشيخ زايد بتغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه و50 جنيه أتعاب محاماة في دعوى سب وقذف الفنان محمد رمضان.

و اتهم محمد رمضان الإعلامي عمرو أديب بالسب والقذف وطالبه بتعويض مالي 100 ألف جنيه، وذلك بسبب هجوم أديب عليه في إحدى حلقات برنامجه “الحكاية” بعد نشر رمضان لفيديو “الفلوس” عقب وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان.

كما تقدم محمد رمضان بدعوى قضائية ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه فيها بالتشهير به والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، مطالبا بتعويض مالي قيمته 100 ألف جنيه.