شاهد .. رانيا يوسف تدلع وتتمايل وتذهل الجمهور هتطير نفوخك برقصة من حمام السباحة : اتفرج

انت الان تتابع خبر رانيا يوسف تدلع وتتمايل وتذهل الجمهور هتطير نفوخك برقصة من حمام السباحة : اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عادت الفنانة رانيا يوسف، مؤخرًا إلى منصات التواصل الاجتماعي، وعاد معها إثارة الكثير من الجدل، والتعليقات التي تناولت الباروكة والتجاعيد التي ظهرت عليها.

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وقبل أيام، أعلنت رانيا يوسف، تدشين صفحة رسمية جديدة باسمها على تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما شوقت النجمة المصرية الجمهور لمفاجأة جديدة تخص أحدث أعمالها الفنية.

وخطفت رانيا يوسف الأنظار بإطلالتها التي اعتمدت فيها على فستان أصفر أنيق منحها لمسات ساحرة وتماشي مع لون بشرتها البرونزية، ونشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو عبر حسابها

الشخصي على تطبيق التغريدات تويتر وعلقت: “مساء الخير وحشتوني جدا جدا جدا عايزة اقولكم إن دي خلاص صفحتي الوحيدة والرسمية على عايزة اقولكم إن دي خلاص صفحتي الوحيدة والرسمية على فيسبوك، واي صفحة تانية غير تابعة تماما ليا ! وعندي ليكم خبرين حلويين أوي !!! شوفوا الفيديو وهتعرفوا”.

كما نشرت الفنانة رانيا يوسف صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستغرام”، لتستعرض رشاقة قوامها وأنوثتها على طريقتها الخاصة أمامهم.

وعلقت على الصور، قائلة: “المتشائم يرى أن الشمس قد غابت لكن المتفائل يرى أن الشمس أشرق في مكان آخر”.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة أنوثية مبهجة، مرتدية فستانا قصيرا، مجسما من أعلى ومنفوشا من أشفل، مصمم من قماش فاخر باللون الأصفر، مما جعلها تشبه الزهرة في البستان، فيما انتعلت حذاءً ذا كعب عال باللون الفضي.88108425