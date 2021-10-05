شاهد .. بوصلة رقص ساخنة.. دنيا بطمة تهز منحنياتها بجرأة شديدة وتثير الجدل - فيديو

انت الان تتابع خبر بوصلة رقص ساخنة.. دنيا بطمة تهز منحنياتها بجرأة شديدة وتثير الجدل - فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات مهتمة بالمشاهير والفن، وعدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو جريء للفنانة المغربية دنيا بطمة.

وظهرت الفنانة المغربية، تغني وتهز منحنياتها في وصلة رقص ساخنة خلال إحيائها حفل زفاف في مدينة طنجة.وأرتدت دنيا بطمة لهذه المناسبة، قفطانا مغربيا باللون الفضي وبأكمام طويلة وحزام عند الخصر ساعد في إبراز مؤخرتها بشكل كبير.98983769

ورغم اطلالتها الانيقة الا ان بعض من محبي الفنانة المغربية المثيرة للجدل ركز على وزنها الزائد.معتبرا انها تبالغ في هوسها بعمليات التجميل التي غيرت شكل من ملامح وجهها وبات منتفخاً لدرجة كبيرة.

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