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شاهد .. بوصلة رقص ساخنة.. دنيا بطمة تهز منحنياتها بجرأة شديدة وتثير الجدل - فيديو

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الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات مهتمة بالمشاهير والفن، وعدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو جريء للفنانة المغربية دنيا بطمة.

وظهرت الفنانة المغربية، تغني وتهز منحنياتها في وصلة رقص ساخنة خلال إحيائها حفل زفاف في مدينة طنجة.وأرتدت دنيا بطمة لهذه المناسبة، قفطانا مغربيا باللون الفضي وبأكمام طويلة وحزام عند الخصر ساعد في إبراز مؤخرتها بشكل كبير.98983769

 

 

 

ورغم اطلالتها الانيقة الا ان بعض من محبي الفنانة المغربية المثيرة للجدل ركز على وزنها الزائد.معتبرا انها تبالغ في هوسها بعمليات التجميل التي غيرت شكل من ملامح وجهها وبات منتفخاً لدرجة كبيرة.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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