اتفرج – عرض مجوهرات هند رستم للبيع

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مجوهرات هند رستم للبيع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مدينة دبي عن أول عرض مميز لها من خلال وجود مجموعة نادرة من مجوهرات للنجمة المصرية الراحلة هند رستم.

يأتي الهدف من العرض هو التمهيد لبيع هذه القطع الفريدة ومتنوعة في مزاد علني، يتم إقامته في مدينة جنيف السويسرية يوم 10 نوفمبر المقبل.

و بدء أمس الاثنين عرض مجوهرات الفنانة المصرية الراحلة هند رستم في مركز دبي المالي العالمي، من خلال المشاركة في مزاد علني والذي قامت بتنظيمه واحدة من أهم دار المزادات في دبي وهي دار سوذبي العالمية في جنيف خلال الشهر المقبل.

حيث تتكون هذه المجموعة من قطع نادرة وقيمة ومنها سوار عريض، قلادة فاخرة وزوج من الأقراط تحمل توقيع ديفيد ويب مرصعة جميعها بالماس، أما مجموعة مجوهرات هند رستم المشاركة في مزاد جنيف فيبلغ عددها 8 قطع، حيث تتكون من مجموعة نادرة وفريدة صنعت خصيصاً للفنانة هند رستم حيث تعتبر مجموعة فريدة ومميزة.

يذكر أن الفنانة هند الراحلة هند رستم لقبت قديماً بالسيدة الأولى للسينما المصرية، حيث شاركت بأكثر من 80 فيلم في أعظم ما أنتجته السينما المصرية في العصر الذهبي.

حيث لقبها الجمهور بـ مارلين مونرو العالم العربي، بالرغم من أن أنها أبدت رأيها كثيرًا في هذا اللقب، فهي كانت ترفض المقارنة بينها وبين النجمة الهوليوودية مارلين مونرو.

و في أواخر سبعينيات القرن الماضي أعلنت الفنانة هند رستم اعتزال الفن وتمثيل وذلك قبل أن تتوفى في عام 2011 إثر تعرضها لنوبة قلبية، وذلك عن عمر يناهز 81 عاماً، بعد أن قدمت مسيرة فنية كبيرة غنية بأهم وأفضل الأفلام السينمائية.

