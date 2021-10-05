شاهد .. معلومات صادمة كشفت خطة صفوت الشريف للقبض على «سعاد حسني» اثناء ممارستها العلاقة مع الجاسوس الفرنسي ؟

انت الان تتابع خبر معلومات صادمة كشفت خطة صفوت الشريف للقبض على «سعاد حسني» اثناء ممارستها العلاقة مع الجاسوس الفرنسي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

معلومات جديدة وتفاصيل مثيرة تناقلتها مواقع اخبارية مصرية منها موقع الفن المصري وتناولت جزء من التحقيقات التي أجريت مع صفوت الشريف، الشهير بموافي ضابط المخابرات السابق، وهو أحد المتهمين في القضية الشهيرة بانحرافات جهاز المخابرات العامة اثناء فترة الستينيات، والتي نُشرت على شبكة الإنترنت بعد مقتل الفنانة سعاد حسني.



وقدم موقع FilFan.com سلسلة "أسرار سعاد" محاولا وضعها بين يدي القارئ تتضمن كل التفاصيل والروايات الصادرة والمتداولة أيضا حول حقيقة مقتلها وكل ما دار في ذلك الإطار.62825801

ما يلي على لسان جنجاه عبد المنعم أخت سعاد حسني، وهي معلومات تم نقلها سواء من حواراتها التليفزيونية والصحفية وأيضا ما ذكرته في كتابها الذي وصفته بالأول والأخير "سعاد - أسرار الجريمة الخفية" والصادر عن مؤسسة روائع للنشر.



طلبت من قاضي التحقيق المنتدب ضم هذا الجزء من التحقيقات في البلاغ المقدم مني ضد صفوت الشريف وشركائه، والذين أتهمهم فيه بقتل شقيقتي سعاد.



بداية التحقيق

فتح المحضر يوم الخميس الموافق 29/2/1968، بمبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة.



س: اسمك. ج: أسمي محمد صفوت الشريف، وأسمي الحركي موافي.. سن 35 سنة، رئيس منطقة عمليات بإدارة المخابرات العامة سابقاً وبالمعاش.



تجنيد السيدات لإقامة علاقات جنسية مع شخصيات هامة.

كلفنا رئيس مكتب التحقيق والإدعاء بمحكمة الثورة بسؤال المعتقل محمد صفوت الشريف واسمه الحركي موافي في القضية الخاصة بانحراف جهاز المخابرات العامة، وقد تسلمنا من رئيس المكتب صورة تقرير مقدم من المذكور وهي صورة محررة من الآلة الكاتبة وتقع في اثنين وعشرين ورقة،

وبإطلاعنا عليها وجدنا أنه يتحدث فيها عن عمليات السيطرة "الكنترول" التي قام بها قسم المندوبين بالمجموعة 98 منذ عام 1963 عن طريق تجنيد عناصر من السيدات لاستغلالهن في هذه العمليات وأوضح كيف نشأت هذه الفكرة.

س: ما المقصود بعمليات الكنترول؟

ج: عمليات الكنترول والتي كان يُطلق عليها ايضاً العمليات الخاصة وهي الحصول على صور أو أفلام تُثبت وجود علاقة جنسية مشينة للشخص المطلوب السيطرة عليه حتى يمكن استغلال هذا الأمر في أعمال المخابرات في الضغط على هذا الشخص لكي أجعله يعمل معي أو تجنيده للعمل لحساب المخابرات وقد تستخدم هذه العمليات على مستوى سياسي كسلاح في يد الدولة بالنسبة للشخصيات الكبيرة في البلاد الأخرى وأحياناً أعمل الكنترول على شخص مجند لضمان ولائه لجهاز المخابرات وإيجاد وسيلة استخدمها في الوقت المناسب للضغط عليه إذا ما حاول أن يقوم بعمل مضاد لي أي (أي لجهاز المخابرات).



س: كيف نشأت الفكرة في إجراء هذه العمليات وكيف سارت، وما الذي انتهت إليه؟

ج: بدأت الفكرة في إجراء عمليات الكنترول في نهاية 1962 أو بداية 1963، وكان ذلك على أثر مؤتمر عقده حسن عليش لضباط قسم المندوبين الذي كان يرأسه في ذلك الوقت جمال عباس واقترح حسن عليش في هذا المؤتمر عدة اقتراحات لتطوير العمل في قسم المندوبين وكان من ضمن هذه الأقتراحات استخدام العنصر النسائي في الحصول على وسائل سيطرة تستخدم في تجنيد الأجانب والدبلوماسيين للحصول على معلومات تفيد في أعمال المخابرات

وكمرحلة من مراحل تجنيدهم بمعنى أن السيدات يتشئن علاقات مع هذه الأهداف ويتم تصويرهم، ومن مجموعة الدراسات وضع جمال عباس خطة عام لتطوير وعرضها على حسن عليش فصدق عليها وكان من ضمنها استخدام العنصر النسائي في عمليات الكنترول وعقب ذلك نقل جمال عباس من قسم المندوبين وأنا جئت محله في رئاسة هذا القسم وبدأنا في تنفيذ تلك الخطة وعقد حسن عليش اجتماعا آخر معي ومع أحمد الطاهر باعتباري رئيس القسم المختص وباعتبار أحمد الطاهر هو رئيس الإدارة الفنية التي نحتاج إلى إمكانياتها في التنفيذ.

صرفنا لها مبلغ 300 جنية قيمة مكافأة ممدوح كامل وأعيد المبلغ بعد ذلك لأنها لم تقم بتنفيذ أي عملية، بالإضافة إلى مبلغ 200 جنية مكافأة ممدوح ومبلغ خمسين جنيها لكل ضابط من المشتركين في العملية وأنا ويسري الجزار وأحمد الطاهر وصلاح شعبان ومحمود كامل شوقي، أما الساعة والراديو التي أخذتها سعاد حسني فكانت ضمن هدايا المندوبات المحفوظة في رئاسة هيئة الأمن القومي.



نحن قمنا بعمليات أخرى على مستوى كبير من الأهمية بالنسبة لجهاز المخابرات ومن ذلك عمليات مؤتمر القمة ومع ذلك لم تصرف فيها مثل هذه المكافآت التي صرفت على عملية سعاد حسني للضباط المشاركين بها ولذلك كان تعليقي أنا وأحمد الطاهر بمناسبة عمليات مؤتمر القمة أن المكافآت التي صرفناها في عملية سعاد حسني كان من الأجدى أنها تصرف لنا في عمليات مؤتمر القمة لما لها من أهمية وحساسية على مستوى كبير.



الذي أمر بصرف هذه المكافآت هو رئيس المخابرات صلاح نصر، لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يأمر بمكافآت غيره، وأحمد الطاهر قال لي أن صلاح نصر هو الذي أمر بها.62825801