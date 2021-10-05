شاهد .. بأنسجام ورومانسيه وصلة رقص بين أصالة وزوجها في حفلة خاصة!

انت الان تتابع خبر بأنسجام ورومانسيه وصلة رقص بين أصالة وزوجها في حفلة خاصة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/05 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة، وهي ترقص بانسجام مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

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أصالة .. إنسجام ورومانسية

وظهرت أصالة بالفيديو المتداول وهي ترتدي فستاناً أبيض بظهر مكشوف بشكل كبير، بينما يرتدي زوجها بدلة رسمية.

ورقص الثنائي في إحدى الحفلات الخاصة على الحانة المخصصة للرقص، على أنغام موسيقى غربية، وكانا في غاية الانسجام والرومانسية.



ومؤخراً، انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعيّ، أحدث إطلالة جمعت الفنانة السورية بزوجها حيث، بدت وهي بين أحضانه في لحظات رومانسية.



وكانت أصالة نصري أعلنت قبل أسابيع، ارتباطها بالشاعر العراقي فائق حسن، الذي يعمل مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس.

ونشر حساب “عرب وود” الفنيّ، الصورة الأولى للفنانة السورية أصالة مع زوجها الجديد الشاعر العراقي فائق حسن، بعد عقد قرانهما



واستطاعت الفنانة السورية، أن تنتقم من طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان، بطريقة ذكية وغير مباشرة.

واختارت أصالة إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن في 12 سبتمبر، وهو اليوم الذي يوافق عيد ميلاد طارق العريان.

ونقلت صحيفة الفن عن مصادر لم تسمها، أن إعلان أصالة لزواجها في يوم ميلاد طارق العريان لم يكن صدفة، بل تعمدت ذلك لإحداث جدل حول زواجها وتأكيده، لأنها ذكية جداً



واعتبر كثيرون أن إعلانها زواجها من آخر طريقة رائعة للانتقام على كل ما فعله بها والعذاب الذي مرت به بعد انفصالها عن العريان.

وتمكنت أصالة من سرقة الأضواء بخبر زواجها، ولم يهتم كثيرون بالاحتفال الذي قامت به عارضة الازياء السورية نيكول سعفان لحبيبها المخرج طارق العريان، وبقيت الاضواء كلها موجهة نحو أصالة وزوجها الجديد.



وكانت أصالة نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام تجمعها بعريسها، بينما ترتدي هي فستاناً أبيض.

وكتبت الفنانة السورية: (منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق).

وتابعت: (معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو ).



وأكدت الفنانة السورية أن زواجها لن يمنعها من مواصلة الوقوف عند مسؤولياتها، معقبة: (نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر ).

ووجهت الفنانة الشكر لجمهورها قائلة: (أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي ..وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي).

ولزوجها كتبت اصالة: (وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد .. ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ).

وختمت أصالة حديثها قائلة: (بتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع ..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها ).87841896