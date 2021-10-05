شاهد .. أول رد من منى زكي بعد أن انتقمت لـ ياسمين عبد العزيز وأحرقت قلب بوسي شلبي

انت الان تتابع خبر أول رد من منى زكي بعد أن انتقمت لـ ياسمين عبد العزيز وأحرقت قلب بوسي شلبي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة منى زكي عن مشاركتها في رمضان 2022 بمسلسل جديد من إخراج كريم الشناوي قالت زكي أثناء لقائها مع برنامج Et بالعربي "مسلسل من إخراج كريم الشناوي وتأليف مريم نعوم وفي أبطال ونجوم مهمين".

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وعن تفاصيل دورها أوضحت بأن الوقت مازال مبكرًا للكشف عن الشخصية.

كما ردت منى زكي عن حقيقة تجاهلها لبوسي شلبي أثناء تسليم تكريمها في حفل الدير جيست قالت "أنا مشفتش حاجة وحشة ومفيش حاجة بيني وبين بوسي ومعملتش كدة ولو هي حست كدة فأكيد مش مقصودة"

وعن فيديوهاتها مع أحمد حلمي قالت "هو اللي بينزل أنا مش شاطرة في السوشيال ميديا"

ماذا حدث حينها؟

من المعروف أن صداقة الممثلة المصرية منى زكي بزميلتها ياسمين عبد العزيز كانت أقوى من أي شيء وكافية لأخذ الإنتقام على المسرح وأمام الجمهور.

منى زكي كانت منذ أيام قد كُرمت من مهرجان ديرجيست بعد أن اكتسحت التصويت من خلال محبة الجمهور لها. الحفل كان من تقديم الإعلامية بوسي شلبي التي لم تتوقع أن تتلقى صفعة قوية من الممثلة المصرية.

بوسي أعلنت عن اسم الممثلة منى زكي بفوزها بالجائزة بعد تصويت الجمهور، وبالفعل صعدت منى إلى المسرح.وكان من المفترض أن تلقي التحية على بوسي، إلا أنها تجاهلتها في المرة الأولى وبادرت بعناق وتقبيل المقدمة الثانية التي تواجدت على المسرح.

من بعدها اقتربت من المايك بقرب بوسي لتلقي كلمتها واشاحت بنظرها عن بوسي ووجهة نظراتها نحو اللجنة التي كانت تقف خلفها و شكرتهم على الجائزة وسط حالة ارتباك من بوسي والتي فضلت أن تنزل عينيها إلى الأرض.

الجمهور بدوره أُعجب بحركة منى واعتبرها رد الصاع لصديقتها ياسمين عبد العزيز والتي عانت خلال الفترة الماضية من هجوم وسخرية بوسي وزوجة طليقها الممثلة ريهام حجاج.50545966