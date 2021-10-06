شاهد .. بعد رفضها تغسيل دلال عبد العزيز.. سهير البابلي تكشف سبب توقفها عن غسل الأموات منذ 28 عاماً

انت الان تتابع خبر بعد رفضها تغسيل دلال عبد العزيز.. سهير البابلي تكشف سبب توقفها عن غسل الأموات منذ 28 عاماً والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي سبب توقفها عن المشاركة في تغسيل جثامين الأموات بعد أدائها لهذه المهمة الإنسانية أكثر من مرة، كان آخرها مع الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي وافتها المنية عام 1993 بعد صراع مع المرض.



وقالت البارودي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها وقفت على غسل جثمان والدتها وحماتها قبل سنوات طويلة، مضيفة: استجبت لوصية هالة فؤاد بوقوفي على غسل جثمانها بعد إبلاغي بهذه الوصية من والدتها، ولكني كنت أرقد بعد أي غسل لمدة شهر أو شهرين من شدة الموقف».46985976

وتابعت: بسؤالي للعلماء كان ردهم عليّ كالآتي «رعاية بيتك وأولادك أولي من ثواب الغسل وتعبك بعده، لأنك لن تستطيعين حينها رعاية أطفالك»، ومن وقتها لم أعد أشارك في أي غسل، خاصة مع وجود إخوات فضليات تؤدين هذا الثواب وربي يلطف بنا جميعاً.



وفي سياق مختلف، احتفلت الفنانة المعتزلة شمس البارودي بعيد ميلادها، أمس الاثنين، داخل منزلها التي أصبحت لا تغادره إلا نادراً، لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا» وفقاً لما أعلنته في تصريحات سابقة لـ«الوطن».



وكشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن رأيها في مبادرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة التي أطلقتها الفنانة إلهام شاهين، قبل أيام، وأكدت أنها تؤيد هذه المبادرة بـ «قلبها» ولكن لابد من الرجوع للعلماء أولاً في هذا الشأن.



وسردت شمس البارودي موقفاً تعرض له صديق عائلتها حينما كان يعاني من متاعب في الكبد، وتم التبرع له بكبد شخص متوفي في لندن، حيث تم إنقاذ حياته وأصبح بخير ويتمتع بصحة جيدة حالياً.46985976