شاهد .. الراقصة دينا بالفستان الاصفر القصير وتثير جدلًا بملامحها!(صورة)

انت الان تتابع خبر الراقصة دينا بالفستان الاصفر القصير وتثير جدلًا بملامحها!(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

حضرت الراقصه دينا مهرجان “أسوان الدولي” وارتدت فستانًا أصفر قصيرًا وشاركت في فعاليات المهرجان إلى جانب زميلاتها الفنانات المصريات.



أثارت جدلًا بفستانها وطالبها البعض بإحترام عمرها الذي تخطى الـ 56 عامًا، وعلق البعض الآخر على فستانها القصير، لكنهم لم يصفقوا لأنها لا تزال تحافظ على رشاقتها وجمالها وأنوثتها رغم تقدمها بالعمر، وبأنها لا تزال ترقص حتى هذا السن.84209559



اتهمت بالتجميل في إطلالتها الأخيرة، وهذا ليس صحيحًا لأن لا تجاعيد بوجهها منذ سنوات وهذا يعود إلى ممارستها الدائمة للرياضة، كما أنها من أجمل ممثلات جيلها، وإن كانت لجأت لعمليات التجميل فليس خطأ لأنها تسعى للحفاظ على شبابها وجمالها.



الصورة عادية جداً ودينا فنانة محترمة، ولا تعاني من أي عقدة نفسية، وعاشت عمرها يوماً بيوم، ولم تعش حرماناً يعرضها للإصابة بسلوك “صبياني” كما وصفوها.



دينا إنسانة مكافحة وقوية جدًا ربت ابنها لوحدها وأدخلته إلى أهم المدارس والجامعته وكانت تربيتها له صالحة، ونسأل ماذا يريدون منها وما علاقتهم بكل ما ترتديه، وعلى الأقل لم تعرض جسدها إلا حين ترقص وطبعًا لن تطل عليهم بالنقاب.

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