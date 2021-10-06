شاهد .. أسطورة الرقص الشرقي.. أرضعت عمرو أديب وتزوجت وهي "قاصر" وخطفت الدنجوان أحمد رمزي من زوجته!

انت الان تتابع خبر أسطورة الرقص الشرقي.. أرضعت عمرو أديب وتزوجت وهي "قاصر" وخطفت الدنجوان أحمد رمزي من زوجته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعد نجوى فؤاد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.



وتحدثت نجوى فؤاد عن تفاصيل زواجها فى برنامج "انا والعسل" مع نيشان حيث قالت :"زواجها الأول كان فى عمر الـ15 وكان يكبرها بأكثر من 20 سنة وحصل الطلاق بِرُقِيّ.60652527

وتحدثت عن زواجها من الممثل أحمد رمزي الذي دام 17 يومًا وحصل الأمر بالصدفة وبسرعة ولم تجلس معه إلا 3 ساعات حيث سافرت وعادت فوجدته عاد لزوجته فسلمت عليه وتطلقا.



وأشارت نجوى فؤاد إلى أنها لا تحب الرجل الذي يعتمد على المرأة بالمصروف، وقالت: "عمري ما صرفت على راجل.. لو عشت على الخبزة والزيتونة".



وتابعت حديثها عن أزواجها، حيث تزوجت 12 مرة ولكنها لم تحب إلا "سامي الزغبي" واعتبرته الرجل العقدة.



وأكدت نجوى فؤاد أن اللبناني سامي الزغبي هو حبها الوحيد ولا زالت تحبه حتى الآن وحصلت الصدفة أن رقصت في زفافه "لكني ما رقصتش مخصوص لهم" وحملت منه وأجهضت كما أنها تبنت فتاة اصبحت اليوم أم وأولادها تخرجوا وهذا الأمر هو من اجمل الأحداث التي حصلت في حياتها.



أرضعت عمرو أديب؟!

وكان المحامى نبيه الوحش، هاجم الإعلامى عمرو أديب بسبب النقد الدائم الذى يوجهه للرئيس المعزول محمد مرسى خلال تقديمه لبرنامجه «القاهرة اليوم» المذاع على قناة «أوربت».

وحينها قال الوحش خلال حديثه فى برنامج «الميزان» المذاع على قناة الحافظ: «لما ييجى واحد زى عمرو أديب كان بيرضع من نجوى فؤاد يشتم الرئيس أمس لا أعيب عليه»، مضيفًا:

«على مسئوليتى الشخصية السيناريست عبدالحى أديب، والد الإعلامى عمرو أديب التقى بالراقصة نجوى فؤاد فى إحدى المرات وكانت والدة أديب مشغولة، حملت نجوى عمرو وأرضعته.. رضع من لبن الراقصات.. والله على مسئوليتى هذا الكلام.. ولايصح أن يشتم الرئيس». 60652527