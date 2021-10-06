شاهد .. مش بيصرف عليا.. نور عمرو دياب تفضح الهضبة وتفجر مفاجأة صادمة

انت الان تتابع خبر مش بيصرف عليا.. نور عمرو دياب تفضح الهضبة وتفجر مفاجأة صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، أسرارا عن حياتها الشخصية وذلك خلال لايف مع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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وقالت نور عمرو دياب خلال اللايف إنها لا تعتمد على والدها في مصروفها الخاص، بالعكس فهي شخصية استقلالية منذ سنوات وهذا ما قررته لنفسها، حيث تعمل في تصميم الأزياء منذ فترة.

وكشفت نور عمرو دياب أن آخر مرة رأت فيها والدها عمرو دياب كانت قبل انتشار فيروس كورونا، كما أكدت أنها دائمة التواصل مع والدتها شيرين رضا.

وكشفت نور للمرة الأولى أنها تفكر جديًا في تقديم فيديو خاص على أغنية والدها عمرو دياب "نور العين" التي قدمها لها منذ سنوات، على أن يكون برقصة الـSalsa؛ وهي أفضل أنواع الرقص بالنسبة إلي.

وأشارت إلى أنها تحضر لزيارتها القريبة إلى مصر في العام القادم، وأنّ ما يمنعها حاليًا هو تحضير انتقالها إلى منزل خطيبها والاستقرار فيه.

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