شاهد .. تامر حسني يحتضن مي عمر من الخلف بشكل خادش للحياء وبوجود محمد سامي.. اتفرج

انت الان تتابع خبر تامر حسني يحتضن مي عمر من الخلف بشكل خادش للحياء وبوجود محمد سامي.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رصد محرر "يمن دايركت" صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها الفنان المصري "تامر حسني" وهو يحتضن الممثلة "مي عمر" من الخلف وبشكل خادش للحياء على مرأى ومسمع من زوجها المخرج محمد سامي.

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وقد لاقت الصورة رواجاً كبيرا وسط انتقادات لاذعة لمحمد سامي الذي اتهمه المتابعون بأنه معدوم الغيرة، ودائما ما يسمح لزوجته باحتضان الآخرين، وخاصة في مشاهد المسلسلات التي يخرجها، دون وازع من دين أو ضمير.

جدير بالذكر أن تلك الصورة قد تم التقاطها ضمن صور أخرى شاركتها "مي عمر" عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تصويرها في حفل خطوبة ريم سامي شقيقة زوجها محمد سامي.

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