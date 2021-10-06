شاهد .. لن تصدق زوج دنيا بطمة ينفصل عنها.. بسبب هذه العملية التجميلية!

انت الان تتابع خبر لن تصدق زوج دنيا بطمة ينفصل عنها.. بسبب هذه العملية التجميلية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

94532047�ثار خبر انفصال الفنانة المغربية دنيا بطمة عن زوجها الكثير من الجدل في الساعات القليلة خاصة بعد أن تم الكشف عن سبب هذا الأمر والذي جاء صادماً.



انفصال الفنانة دنيا بطمة عن زوجها جاء بحسب ما تم تداوله بسبب إطلالاتها الجريئة في الفترة الأخيرة والتي عرّضتها الأمر الذي أشعل الخلافات مع زوجها المنتج محمد الترك.



هذا الأمر دفع محمد للخروج عن صمته والرد على هذه الإدعاءات بطريقة غير مباشرة من خلال صورة لبرومو أغنية دنيا الجديدة نشرها عبر حساب شركته على إنستغرام.



من جهة أخرى، لاتزال الفنانة المغربية دنيا بطمة تثير جدلا واسعا بسبب التغيير الصادم على ملامحها وجسدها من آخر إطلالات تصدرت بهم مواقع التواصل الاجتماعي.



حيث ظهرت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بعدة صور صادمة للجمهور وبوزن زائد جدا وملامح مختلفة تماما على ما كانت عليه قبل عدة سنوات.





الجدير بالذكر ان الفنانة دنيا بطمة كان آخر ظهور للفنانة دنيا بطمة من كواليس حفل أحيته مؤخراً، إذ ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو لها من الحفل، ظهرت فيه وهي تغني والكاميرا قريبة جداً على وجهها، فبدا واضحاً إنتفاخه بشكل كبير، الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى القول بأنه كاد أن ينفجر.94532047