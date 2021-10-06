شاهد .. فضيحة بجلاجل ..تسريب تسجيل لوالد حسام حبيب عن شيرين تشتعل من جديد!

انت الان تتابع خبر فضيحة بجلاجل ..تسريب تسجيل لوالد حسام حبيب عن شيرين تشتعل من جديد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

عبر قناة "الجديد اللبنانية"، عادت الإعلامية نضال الأحمدية للحديث مجددا عن أزمة التسريب الصوتي لوالد الفنان حسام حبيب، حول زوجته شيرين عبد الوهاب.

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وأكدت نضال الأحمدية إن هدفها من تسريب الصوت كان حماية شيرين ممن حولها سواء زوجها او والده، وجاء كلام الأحمدية ردا على الاتهامات الموجهة لها بأنها أثارت أزمة بعد أن نشرت التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب، مشيرة أن لديها معلومات خطيرة أخرى، ولكنها لن تنشرها احتراما للخصوصية.

أوضحت نضال الأحمدية صحة التسجيلات المنسوبة لوالد المطرب حسام حبيب المسيئة، وأن محررين المجلة اخترقوا والد حسام حبيب بطرقهم الخاصة، لكي يحصلوا على ذلك التسجيل الصوتي بشكل سري، مؤكدة ان علاقة والد حسام بشيرين متوترة جدا.

وأعلن والد حسام حبيب نيته رفع دعوى قضائية ضد الجهة المسربة، ويقصد هنا الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية وجريدتها، الا ان والد حسام قد نفى ان يكون التسجيل الصوتي المسرب له، ثم عاد واعترف به، ثم أعلن رفع دعوى قضائية ضد الجهة المسربة.

يذكر أن زوج شيرين حسام حبيب كان أعلن مقاطعته لوالده واللجوء للقضاء كي يحصل على حقه، من الشخص الذي آذاه كثيرا هو ووالدته، ثم قدم والد حسام حبيب اعتذاره عما بدر منه، مؤكداً وقوعه في مؤامرة دبرت له.



وهذه التسريبات تتضمن محادثات حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، كشف خلالها عن تحكم ابنه في الحسابات البنكية لزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وخطته للزواج من فتاة أخرى تصغرها بالعمر لإنجاب طفل.54956693