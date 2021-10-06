شاهد .. رغم شهرة وغنى والدها نور عمرو دياب.. اعتمد ماليًا على نفسي ووالدي لا يصرف عليا!

انت الان تتابع خبر رغم شهرة وغنى والدها نور عمرو دياب.. اعتمد ماليًا على نفسي ووالدي لا يصرف عليا! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت نور الابنة الكبرى للفنان المصري عمرو دياب من طليقته الفنانة شيرين رضا، الثلاثاء، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

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وكشفت نور إنها تتواصل مع والدها بشكل دائم، إلا أنها لم تقابل والدها عمرو دياب، منذ بداية أزمة كورونا.

وعن المصاريف الملية، أكدت أنها مستقلة مادية وتعتمد على نفسها، وأن والدها الفنان عمرو دياب لا يصرف عليها

كما وأطلت بالفيديو وهي تظهر فيها وقد تركت شعرهًا منسدلًا في خطوة جديدة على متابعيها.

وذلك كونهم اعتادوا أن تظهر معتمدة تسريحة الكعكة المنسدلة، وبشعر مربوط بشكل دائم.

وأشاد عدد من متابعي نور بإطلالتها، معتبرين أنها أظهرتها بشكل مختلف.

رغم أنها لم تقم بأي تغير سواء في لون الشعر، أو المكياج أو أي إضافات جديدة.

وتحرص ابنة عمرو دياب بشكل دائم على التواصل مع متابعيها، وأجابت مؤخرًا على عدد من الأسئلة.

وذلك من خلال خاصية البث المباشر، وكشفت من خلال أجوبتها أنها من مواليد 10 حزيران، أي أنها تنتمي لبرج الجوزاء.

زيارة مصر

كما أكدت أنها تعرف التحدث باللغة العربية، إلا أنها تحب أن ترد باللغتين العربية والانجليزية، لأن لديها متابعين أجانب.

وحول موعد زيارتها إلى مصر، قالت نور، إنها من المفترض أن تزورها في العام المقبل.

كما علقت خلال إجابتها أنها تظهر في الفيديو بدون أي مستحضرات التجميل.

وكذلك كشفت نور أنها حاليًا في مرحلة الرحيل، ونقل مقتنياتها، من أجل أن تعيش مع خطيبها.



ورفضت تصوير منزلها حيث تجلس لأنه على حد قولها لا يحتوي على شيء ولا يوجد حولها سوى كلابها.

تقديم أغنية



وعبّرت نور من خلال الفيديو عن حبها لأغنية “نور العين” التي كان قد قدمها لها والدها منذ سنوات.



وأشارت إلى أنها تفكر حاليًا في تقديم فيديو خاص، يتضمن أغنية مع رقصة السالسا التي تعشقها.



وكانت نور قد أعلنت عن ارتباطها بحبيبها البريطاني كيران، من خلال فيديو مباشر كما نشرت في وقت سابق.



وتُظهتر لحظة قيامه بتقديم خاتم الخطوبة لها.

يذكر أن عمرو دياب تزوج شيرين رضا في عام 1989، وانفصلا في 1992، بعدها ارتبط بزينة عاشور عام 1994.

وهناك أنباء تشير لانفصالهما عام 2018، وأنجب نور من زوجته الأولى، والتوأم كنزي وعبدالله، وابنته الصغرى جنى من زوجته الثانية.79087786