شاهد .. أحمد العوضي.. يكشف المفاجاه وراء سر طفله الأول من ياسمين عبد العزيز!

انت الان تتابع خبر أحمد العوضي.. يكشف المفاجاه وراء سر طفله الأول من ياسمين عبد العزيز! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

عاد مجددا الحديث عن حمل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك عقب عودتها من رحلتها العلاجية في سويسرا حيث قضت هناك عدة أسابيع.



وقالت مصادر مقربة أن ياسمين عبد العزيز ذهبت إلى طبيبها الخاص بعد أن أجرت جراحة في مصر لاستئصال أكياس على المبيضين، كونها تعاني من تليفات على الرحم تمنعها من "الحمل"79592779

الأمر الذي تبحث ياسمين زوجة الفنان أحمد العوضي على علاجه في الفترة الحالية، خاصة قبل بدء التحضيرات للموسم الدرامي الرمضاني.

ولم تعرف حتى الآن نتائج رحلة الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا وهل ستستطيع الانجاب مجددا خصوصا بعد إعلان العوضي مؤخرا أنها تعافت تماما من الأزمة التي مرت بها.



وفي وقت سابق تحدث الفنان أحمد العوضي عن رغبته في الانجاب من ياسمين عبد العزيز، وذلك في حوار سابق مع الإعلامي وائل الإبراشي بعد نجاح دوره في مسلسل الاختيار 1 الذي جسد فيه دور هشام العشماوي.



وقال العوضي أنذاك أنه إتفق مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أنه إذا أنجبوا طفلا سوف يسمونه موسى، موضحا أن ذلك الاسم يعود للطفل السوري الذي قابله العوضي في سوريا أثناء تصوير مسلسل الإختيار.



على جانب آخر، عادت ياسمين عبد العزيز للتواصل مع جمهورها بعد فترة غياب التي مرت فيها بأزمة صحية.



وكان أحمد العوضي قد أعلن اعتزامه اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب في الأزمة الصحية الأخيرة لزوجته ياسمين عبد العزيز، وأوضح عبر حسابه على Facebook أنه سوف يكشف لاحقا عن تفاصيل الأزمة.



يذكر أن ياسمين لديها طفلان من زوجها الأول المنتج محمد حلاوة، هما ياسمين وسيف الدين، وتحاول دائماً عدم الحديث عن حياتها الشخصية في وسائل الإعلام. 79592779