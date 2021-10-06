شاهد .. دنيا بطمة تتعمد كشف تفاصيل جسدها بلباسها الضيق والمثير رغم وزنها الزائد مؤخرا(صورة)

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تتعمد كشف تفاصيل جسدها بلباسها الضيق والمثير رغم وزنها الزائد مؤخرا(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة المغربية دنيا بطمة، اليوم الثلاثاء، صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

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وظهرت الفنانة المغربية بطمة، وهي ترتدي “أفر هول” كامل، باللون العنابي، فيما اعتمدت على وضع ماكياج بشكل كبير.



نشرت النجمة المغربية دنيا بطمة، اليوم الثلاثاء، صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وظهرت الفنانة المغربية بطمة، وهي ترتدي “أفر هول” كامل، باللون العنابي، فيما اعتمدت على وضع ماكياج بشكل كبير.



وظهرت بوزن زائد بشكل كبير اضافة الى انه كان من الواضح انها خضعت للفيلر والبوتوكس اذ ان خديها ظهرا منتفخين للغاية.

وطالبها الجمهور عن التوقف بزيارة أطباء التجميل لان الجمال الناعم هو الاجمل بالنسبة لهم ولا داعي لكل ما تفعله.

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