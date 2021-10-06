شاهد .. بسنت شوقي بفستان ابيض مكشوف الصدر ..تلفت الانظار في أحدث جلسة تصوير(صورة)

انت الان تتابع خبر بسنت شوقي بفستان ابيض مكشوف الصدر ..تلفت الانظار في أحدث جلسة تصوير(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة الشابة بسنت شوقي صور لها، اليوم الثلاثاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وذلك في أخر ظهور لها.

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وتألقت الفنانة الشابة شوقي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت وهي ترتدي فستان باللون الأبيض.

كما واعتمدت علي المكياج الصاخب الذي أبرز جمالها، واعتمدت بسنت شوقي على ترك شعرها منسدلا على أكتافها.



وأخر اعمال بسنت بالموسم الرمضاني الماضي مسلسل “لحم غزال” مع غادة عبد الرازق، شريف سلامة، مي سليم وغيرهم من النجوم.

حيث المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة بسنت صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” نال إعجاب الجمهور.



الممثلة المصرية بسنت

والفنانة شوقي هي من مواليد (14 ديسمبر 1983 – ) ممثلة مصرية، ودرست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية.



وسافرت في عام 2009 إلى الأرجنتين للمشاركة في برنامج Fear Factor Xtreme.

وفي عام 2012 التحقت بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك.

كما واتجهت بسنت للتمثيل عام 2013 حيث شاركت في بطولة مسلسل «اسم مؤقت».

وبدأت مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2011 من خلال العرض المسرحي (حكاوي التحرير) مع المخرجة سندس شبايك.

والتحقت في نفس العام بورش تدريبية في التمثيل مع أحمد كمال ومروة جبريل، كما التحقت في العام التالي بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك.

واتجهت بسنت للتمثيل في السينما والتليفزيون في عام 2013، حيث شاركت خلال هذا العام في بطولة مسلسل (اسم مؤقت).

ونالت في نفس العام أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم (أسرار عائلية) بعد اكتشاف المخرج هاني فوزي لها.

ثم توالت مشاركتها في أشهر الأعمال الفنية مثل «تحت السيطرة، ستيفا، سقوط حر، نيللي وشريهان، أرض جو، الحالة ج، كلبش 2».52334452