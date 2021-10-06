شاهد .. عادل إمام بعد مشواره الفني الكبير ..تدهور في حالته الصحيه وهو على جهاز التنفس الصناعي؟

انت الان تتابع خبر عادل إمام بعد مشواره الفني الكبير ..تدهور في حالته الصحيه وهو على جهاز التنفس الصناعي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشر أحد المواقع الفنية، شائعة سخيفة عن الزعيم المصري عادل امام مفادها إنه تعرض لضيق تنفس شديد، ونُقل إلى المستشفى ووضع على جهاز التنفس الصناعي.



ابن الزعيم الفنان المصري محمد امام نفى الشائعة قائلاً: (الحالة الصحية لوالدي النجم الكبير عادل إمام جيدة للغاية، ما ينشر عن تدهور حالته الصحية غير صحيح مطلقًا، وأطالب بتحري الدقة فيما ينشر عن والدي تحديدًا خاصة أنه رمز من رموز الفن في مصر).75260591



تابع: (والدي متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة، ويمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز، فضلاً عن أنه يمارس الرياضة يوميًا، وأن كل ما أشيع عارٍ تمامًا من الصحة).



الزعيم مستهدف بالشائعات الدنيئة منذ شهور، وكلّ فترة يخرج أحدهم من الصغار ويلفق شائعة وفاته متجاهلًا ما يحدثه من حزن وقلق في قلوب أسرته ومحبيه في الشرق العربي.75260591