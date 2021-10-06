شاهد .. بحركات إغراء مُتعمدة.. بطلة مسلسل باب الحارة تباعد بين ساقيها بطريقة فاضحة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بحركات إغراء مُتعمدة.. بطلة مسلسل باب الحارة تباعد بين ساقيها بطريقة فاضحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة ونادرة للممثلة السورية دانا جبر، ظهرت فيها بلقطة إغراء مرتدية قميص أبيض شيفون ، وبنطال أبيض، وسدلت شعرها وتجلس على ركبتيها ويدها، بوضعية تتعمد بها الأغراء.

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة ونادرة للممثلة السورية دانا جبر، ظهرت فيها بلقطة إغراء مرتدية قميص أبيض شيفون ، وبنطال أبيض، وسدلت شعرها وتجلس على ركبتيها ويدها، بوضعية تتعمد بها الأغراء.

وتم انتشار الصورة بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل، وتداولتها بعض الصفحات الفنية كونها صورة ليست منتشرة من قبل بشكل كبير، واكد البعض انهم يرون الصورة للمرة الأولى، وعبر البعض عن استيائهم بشبب وضعية الاغراء التي ظهرت بها دانا جبر في الصورة، مؤكدين انه ليس غريبا ظهورها بهكذا صور بعد فضائح صورها الخادشة التي تسربت مؤخرا، بينما عبر البعض عن اعجابهم بجمالها واثارتها.

وكانت قد أثارت جميلة باب الحارة دانا جبر الجدل مؤخرا بصورة جريئة، نشرتها عبر حسابها في الانستغرام، ظهرت فيها أمام تمثال لجناحي طائر، ومن خلفها برج خليفة، وبدت وكانها لم ترتدي شيئا من الاسفل، كما نشرت صورة عبر خاصية الستوري على حسابها في انستغرام، وهي ترتدي هوت شورت أبيض، كشف ساقيها بطريقة جريئة، مع تيشرت ضيق.

يذكر انه منذ أزمة تسريب صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها، تحرص دانا جبر على إغلاق خاصية التعليقات عبر الانستغرام، تجنباً للتعليقات المسيئة من قبل بعض المتابعين

63276962