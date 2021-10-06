شاهد .. النجم محمد رمضان.. وماسبب شرائه حاسوب بمئة الف دولار الحقيقة هنا !(صورة)

انت الان تتابع خبر النجم محمد رمضان.. وماسبب شرائه حاسوب بمئة الف دولار الحقيقة هنا !(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشر النجم محمد رمضان صورةً أظهرته يعمل أمام شاشة الحاسوب التي تنتجها آبل تحت اسم (أي ماك)، حققت تفاعلًا كبيرًا.



بعض المصريين والعرب تداولوا سعرًا خرافيًا للكمبيوتر أمام رمضان، واتهموه أنه لا يشعر بالفقراء مطلقًا ويستعرض أملاكه الباذخة دائمًا.56854815



البعض تحدث عن سعر يتجاوز المئة ألف دولار أمريكي ما جعل هاشتاغ (كمبيوتر محمد رمضان) يدخل لوائح الترند في مصر.



للحقيقة أن سعره وبأقصى الحالات لا يتجاوز ١٠ آلاف دولار (حسب موقع آبل الرسميّ)، إن كان طبعًا يتضمن معالجًا سريعًا جدًا وذاكرة عشوائية كبيرة، وهذا المبلغ ليس كبيرًا ويمكن لكثيرين اقتنائه (من الفئة الوسطى أو العليا).



أما في لبنان فلم يعد لأحد إمكان أن يشتريه، بعدما انهارت العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، الذي لم يعد يتقاضاه الغالبية العظمى من اللبنانيين.



محمد يصرف من ماله الخاص ولم يسرق من خزينة دولته كما فعل ويفعل ساسة لبنان، ونستغرب التركيز على هذه التفاهات، عوضًا عن نقده بعمله كمغنٍ أو كممثلٍ.

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