شاهد .. مشروب سحري رخيص الثمن.. يخفض سكر الدم خلال دقائق ويعزز الجهاز المناعي!

انت الان تتابع خبر مشروب سحري رخيص الثمن.. يخفض سكر الدم خلال دقائق ويعزز الجهاز المناعي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعد الفواكه والخضراوات هي الأساس السهل لنظام غذائي صحي، وعلى اعتبار مساهمتها في صحة الإنسان بطرق متنوعة، فإنه من المستحيل الحصول من أية مواد غذائية أخرى على المكون الغذائي المتاح في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات.



أبرز موقع "boldsky" حقائق علمية تؤكد 7 فوائد صحية لعصير الجزر والزنجبيل الذي يتكون من مزيج من الخضراوات والأعشاب، ويحتوي على أقل من 200 سعر حراري (عندما يتم تحضيره من 4 ثمار جزر، ونحو نصف بوصة من جذر الزنجبيل).29306336

1. يعزز الجهاز المناعي

يمنح عصير الجزر والزنجبيل فوائد العناصر الغذائية المختلفة، وذلك لأن الفيتامينات A وC الموجودة في الجزر تفيد خلايا الدم، في حين أن خواص الزنجبيل المضادة للأكسدة، والالتهابات تزيد من المناعة. كما أنها مجتمعة تساعد في إزالة السموم من الجسم، وهي طريقة أخرى لتحسين مناعته.



وتساعد الخصائص المضادة للميكروبات المتاحة في مزيج الجزر والزنجبيل في قتل البكتيريا والفيروسات الضارة المسببة للعدوى، وبالتالي الحفاظ على صحة الإنسان.



2. الوقاية من السرطان

تشير الدراسات إلى أن عصير الزنجبيل الطازج يكفل حماية من أنواع مختلفة من السرطان، كما يمكن للجزر أن يقاوم ويحمي من سرطان المبيض، والقولون، والرئة، والثدي وأنواع أخرى من السرطان. ويفيد الزنجبيل بصفة خاصة في وقف انتشار الخلايا السرطانية، ولكونه غنيا بالمواد المضادة للأكسدة والمغذيات النباتية، فإن المزيج الصحي للزنجبيل والجزر يساعد على منع نمو الخلايا الجذرية التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



3. السيطرة على مرض السكري

ينبغي تناول عصير الزنجبيل والجزر الغني بمضادات الأكسدة بانتظام للسيطرة على مرض السكري، وذلك لأن الزنجبيل يخفض مستوى السكر في الدم، ويحسن كفاءة الأنسولين، ويقلل من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري. أما الجزر فهو مفيد أيضًا لمرضى السكري، حيث إنه عبارة عن خضراوات مخفضة لنسبة السكر في الدم، بينما الكاروتينات (الصبغات العضوية التي تنتجها النباتات والطحالب والتي تمنحها اللون المميز) تساعد أيضا في تنظيم مستويات السكر في الدم.



4. تحسين صحة القلب

إن خصائص مضادات الأكسدة والتطهير في الجزر والزنجبيل تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، فضلا عن أن البيتا كاروتين، والألفا كاروتين واللوتين في الجزر تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية، بينما يساعد محتواه من البوتاسيوم في خفض ضغط الدم. كما يساعد الزنجبيل أيضًا على خفض مستوى الكوليسترول، وينظم ضغط الدم.



ووفقا للدراسات، فإن محتوى الجنجرول في العصير الصحي يمكن أن يخفض ضغط الدم، مما قد يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.29306336