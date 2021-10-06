شاهد .. عريس مصري يدلي باعترافات تفصيلية عن قتله لزوجته في ليلة الدخلة.. ذبحها واستولى على مقتنياتها وقام بأمور أخرى

انت الان تتابع خبر عريس مصري يدلي باعترافات تفصيلية عن قتله لزوجته في ليلة الدخلة.. ذبحها واستولى على مقتنياتها وقام بأمور أخرى والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وجه قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، بتجديد حبس المتهم بقتل «عروسة قليوب ليلة حنتها»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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المتهم بقتل عروس قليوب، أدلى باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بالقليوبية، عن كيفية ارتكابه للواقعة، حيث قرر أنه عقد قرانه على المجني عليها على غير رغبته، إرضاءً لوالديه لارتباطه عاطفيًا بإحدى الفتيات، فعقد العزم على التخلص من المجني عليها، فقام باستدراجها لمحل العثور.

وأوضح المتهم، أنه تعدى عليها بسلاح أبيض «سكين» وعقب تأكده من مفارقتها للحياة، قام بالاستيلاء على هاتفها المحمول ولاذ بالهرب، وعاد لمسكن المجني عليها مرة أخرى، حتى اكتشف ذويها عدم تواجدها، فقاموا بالبحث عنها، إلى أن عثروا عليها فقام بنقلها للمستشفى، حتى يبعد عنه الشك.وكانت النيابة فتحت التحقيق في واقعة مقتل عروس ليلة الحنة، بمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، فيما أمرت بحبس المتهم بقتلها بسبب رغبته في الزواج من أخرى.

وتمكن قطاع الأمن العام، من كشف لغز العثور على جثة فتاة مقتولة بعدة طعنات وملقاة بقطعة أرض فضاء، قبل ليلة زفافها بيوم واحد، حيث تبين أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، لاتباطه عاطفيًا بفتاة أخرى، وعدم رغبته في الزواج منها، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهم.

قسم قليوب، كان قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة ربة منزل مقيمة دائرة القسم، وبها عدة طعنات وما قرره والد المجني عليها، أنه حال قيامه بالاحتفال بحنة كريمته «المجني عليها»، أمام مسكنه، ورد لها اتصال هاتفي على إثر ذلك، قامت بالخروج من مسكنهما، وعقب تأخرها قام بالبحث عنها، وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء، وبها عدة إصابات، وتبين عدم تواجد هاتفها المحمول، فقام بنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها، إلا أنها توفيت.

ونجحت جهود فريق البحث، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، في أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمة المجني عليها «زوجها».

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه عقد قرانه على المجني عليها على غير رغبته، إرضاءً لوالديه لارتباطه عاطفيًا بإحدى الفتيات، فعقد العزم على التخلص من المجني عليها، فقام باستدراجها لمحل العثور، وتعدى عليها بسلاح أبيض «سكين» وعقب تأكده من مفارقتها للحياة ، قام بالاستيلاء على هاتفها المحمول ولاذ بالهرب، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة فـي الواقعة، والهاتف المحمول المستولى عليه.17581075